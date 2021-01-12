В Красноярске пьяный водитель сбил ребенка на пешеходной переходе, а затем скрылся с места происшествия. По информации, которую «Комсомольской правде»-Красноярск предоставили в пресс-службе ГИБДД города, это произошло накануне, 11 января на улице Калинина, в районе дома №18.12-летний школьник не нарушал правил дорожного движения – он переходил дорогу на разрешающий для него сигнал светофора. Водители остановились, как положено, но ехавший по третьему ряду автомобиль продолжил движение и в результате наехал на мальчика. А затем прибавил газу и уехал. «Скорая» доставила ребенка в больницу с различными травмами.Очевидцы ДТП сообщили приметы виновника аварии, номер его автомобиля. Вскоре тот был задержан. Как выяснилось, 40-летний местный житель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Алкотест показал 0,68 промилле. Что ему грозит: лишение прав за пьяную езду, штраф за оставление места ДТП, штраф за проезд на красный сигнал светофора. Меру уголовной ответственности определит суд. И – отдельно гражданский иск от семьи потерпевшего ребенка.