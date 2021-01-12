Сергей Еремин не остался в стороне от темы, которую с утра обсуждает весь Красноярск.На своей странице в Instagram (а глава города активен, как известно, в соцсети), рассказал, что сейчас городские службы осматривают аварийные дома города. Уже даже есть первые результаты. Все опасные дома в норме, пишет глава. Этот вопрос Еремин держит на личном контроле. Также ему ежечасно отчитываются руководители всех районов.Также Сергей Еремин попросил красноярцев не паниковать, хотя понимает, что многие горожане находятся под неприятным впечатлением от землетрясения. Под постом уже более ста комментариев. Люди пишут адреса, где пошли трещины по стенам и в фундаменте, также делятся впечатлениями.“В прошлое землетрясений у нас на Урицкого 125 угловая квартира разошлись межпанельные швы. С тех пор угол подмерзает. Это я к тому, что если крупных повреждений нет. То такие наверняка есть, просто их не фиксируют, а узнают постфактум”, пишут красноярцы.Помимо этого красноярцы жалуются на системы оповещения, что узнали о землетрясении только из социальных сетей своих друзей.