Власти Красноярского края взяли под особый контроль подъем воды на Енисее и Ангаре. Напомним, что в результате формирования ледостава на Енисее 7 января возникла угроза подтопления низменных участков у сел Галанино и Казачинское, а также у деревни Пискуновка.Уже на следующий день, 8 января, состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В повышенную готовность были приведены местные власти, специалисты спасательных служб. Установили мониторинг ситуации, оповестили население, помогли людям достать их погребов продукты питания. Для укрепления береговой линии подогнали тяжелую технику и приготовили мешки с песчаной смесью.На экстренный случай в помещении школы в Казачинском подготовили пункт временного размещения на 150 койко-мест.- Сейчас обстановка стабильная, уровень воды постепенно спадает, но в ближайшие 2-3 дня возможны подвижки льда в районе Казачинского, срыв кромки ледостава и резкие подъемы уровней воды в связи с повышением среднесуточных температур на 8-13 градусов, - сообщили в правительстве края сегодня, 11 января.По словам председателя правительства Юрия Лапшина, в настоящее время гидрологическая обстановка в крае стабильная, но риски резкого подъема воды, в том числе в Казачинском районе сохраняются. Дорожники устраняют последствия подтоплений. Автозимники работают в штатном режиме, 13 января планируется запустить переправы через Енисей у села Епишино Енисейского района