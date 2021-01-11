Накануне нового года администрация Красноярска проанонсировала фейерверк в новогоднюю ночь. Совсем накануне – потому что до последнего ясности не было, состоится ли он вообще. И вот, стало известно, салют запустят, правда, не указали точного места - чтобы не было столпотворения в местах. Где смотреть лучше всего, соответственно, распространения. Но известно же, что салют, который запускают так или иначе в центре города, чаще всего с Татышева, будет видно почти отовсюду. В новогоднюю ночь люди вышли на улицы, и... Многие так и не поняли, был фейерверк или его не было. Так как в новогоднюю ночь запускают в небо разноцветные огоньки сотни красноярцев. И порой разобраться какой из них салют главный, достаточно сложно. Но ничего масштабного не увидели точно. В пресс-службе администрации Красноярска ответили «КП»: фейерверк был. Его запускали в 00:15 со смотровой площадки ТК «ИЮНЬ». Возможно, он просто оказался не таким большим, как ожидалось.А вот эффектный салют запустили в Рождество. Его увидели намного больше красноярцев.