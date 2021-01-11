В Красноярске авиакомпанию оштрафовали за лопнувшее колесо самолета. Произошло это в августе 2020 года в аэропорту Черемшанка. Самолет Ан-24 «КрасАвиа», прилетевший из поселка Тура, как раз совершал посадку на взлетно-посадочную полосу, когда покрышка не выдержала физического давления и «выстрелила».При любых, даже малейших ЧП, транспортная прокуратура проводит проверку. Вот и на этот раз специалисты стали выяснять причины инцидента. Результаты показали, что «при выполнении посадки воздушного судна произошло разрушение покрышек левой опоры шасси. Причиной произошедшего явилось нарушение экипажем воздушного судна техники пилотирования», – сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.В итоге командира воздушного судна привлекли к дисциплинарной ответственности (выговор), экипаж отправили на дополнительные занятия по мастерству пилотирования. А авиакомпанию оштрафовали на 30 тысяч рублей.