Жуткая авария произошла сегодня, 11 января, на выезде из Красноярска, на территории Емельяновского района. Предварительную информацию «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГИБДД края. «Мазда» направлялась из города со стороны Мясокомбината, по автодороге Р-255 «Сибирь».По каким-то пока неустановленным причинам на 810 километре автоороги 39-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу. И там допустил столкновение с грузовым автомобилем МАЗ. Судя по тому, насколько повреждена иномарка, удар был очень сильным. Прибывшим на место спасателям пришлось применить оборудование, чтобы вырезать тело мужчины из груды покореженного металла. Он погиб моментально, до приезда \\"скорой помощи\\". Водитель грузовика не пострадал.Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Движению транспорта на том участке ничто не мешает.