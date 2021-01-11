Зимние каникулы завершились, красноярские школьники вернулись за парты. Причем не только начальные и выпускные (девятые и одиннадцатые) классы, но и все остальные. Министерство образования края еще в декабре рекомендовало муниципалитетам рассмотреть возможность отменить дистанционное обучение. Предложили смотреть по ситуации, высок ли уровень заболеваемости среди сотрудников и учеников школ.В общем-то, большинство сельских школ и так вели образовательный процесс в очной форме, там, где риск коронавируса минимальный. Проблема была только в крупных городах и районных центрах. И больше всего – в Красноярске. Но теперь ситуация стабилизировалась. Это позволило вывести с дистанционной формы сразу все классы, прокомментировали в управлении образования города.В школах по-прежнему действуют меры безопасности: потоки учащихся необходимо разводить, чтобы классы как можно меньше контактировали друг с другом. Нужно изменить температуру тела, проветривать помещения, проводить гигиеническую уборку. Педагоги во время перемен носят маски.И пожелания к детям и их родителям: при малейшем намеке на заболевание – любое, коронавирус, грипп или просто ОРВИ – пусть ребенок лучше останется дома, для всеобщей безопасности.