В Красноярске из магазина украли дорогой сотовый телефон, цена которому около 60 тысяч рублей. Само мошенничество было обставлено так, что продавец не сразу и заметил. Но полицейским удалось распутать это дело.Как все было, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской полиции. Не так давно была задержана за имущественное преступление 32-летняя жительница Казани. К слову, ранее она уже была судима. При ней обнаружили очень дорогой сотовый телефон. Дознаватели решили проверить, каким образом он попал к ней. Уже тогда родились подозрения, что она добыла его нечестным трудом.И действительно, выяснилось, что подозреваемая заявилась в магазин, по поддельным документам оформила кредит на телефон, забрала его и ушла. Оплачивать кредит, следовательно, и гаджет, на самом деле не собиралась. Телефон вернулся назад в магазин. Уголовное дело было заведено по статье «Мошенничество», в конкретном случае это до 2 лет лишения свободы.