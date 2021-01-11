Все праздничные выходные в Красноярске стояли морозы и в воскресенье в город наконец-то пришла оттепель. Температура воздуха опустилась до -13 градусов. И любители активного отдыха отправились на катки, горнолыжные склоны и на Столбы.В связи с этим на подъезде к горнолыжному комплексу Бобровый лог образовалась пробка, которая полностью парализовала движение на улице Свердловская. Очередь была не только на подъездах, но и на подъемниках на склоны. Некоторые лыжники и сноубордисты стояли возле турникетов по 30 минут. Благо, погода позволяла и никто не замерз. Доходило даже до того, что, кто стоял в пробке в машине просили занять очередь на подъемник других гостей фанпарка.Причина такого аншлага – последний день выходных, который стал первым теплым январским днем.