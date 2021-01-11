Синоптики рассказали о погоде на рабочую неделю. Только красноярцы обрадовались теплу, как в город снова вернутся морозы. Но пару теплых дней поймать все же получится.По данным Гидрометцентра, сегодня ночью столбик термометра опустится до -31. Возможен небольшой снег. Вторник, будет солнечным, но столбик термометра покажет -26 днем и -31 ночью. А вот с четверга немного потеплеет. Ожидается до -19°C, ночью до -23°C. Возможно, будет снег. Пятница, будет облачной и с небольшим снегом. Днем столбик термометра покажет -18°C. Ночью температура останется прежней.В новогодние выходные красноярцам не удалось насладиться достаточно теплой погодой. Все праздники температура воздуха не поднималась выше -20 градусов. Теплым выдался только один день - воскресенье. Из-за этого красноярцы атаковали Бобровый лог и катки.