Полиция Красноярского края подвела итоги новогодних каникул и сравнила их с аналогичным периодом прошлого года. В двух словах: по итогам выходных дней зарегистрировано на 16 % меньше преступлений, чем годом ранее. В цифрах это выглядит так: 668 и 802 случаев соответственно.Теперь по факту. Грабежей было зафиксировано на 18 % меньше, краж – на 20% меньше. Причинений тяжкого вреда здоровью (в драках, в бытовых скандалах) – на 39,5% меньше. На треть снизилось и количество автодорожных аварий со смертельным исходом. А фактов вымогательств не выявлено вообще. Получается, что 2021-й год многие жители края начали спокойнее и сознательнее.Зато растет количество пострадавших от телефонных и интернет-мошенников. Народ, видимо, расслабился, потерял бдительность, стал доверчивее в результате длительного отдыха. Так что воспринимает на веру звонки со словами «кто-то пытается перевести средств с вашего банковского счета» (именно так чаще всего ловят телефонные мошенники своих жертв). А еще спешат приобрести в интернете товары, как правило, «со скидкой\\", не задумываясь, с кем имеют дело. Таких и подобных им случаев зарегистрировано на 24 % больше.Наконец, за праздники полицейские выявили 10 нарушений миграционного законодательства. И задержали 10 человек, которые находились в федеральном и местном розыске за различные преступления.