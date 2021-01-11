В Красноярске пострадавшего в аварии водителя пришлось вырезать из груды покореженного металла спасателям. Он не просто переломал ноги, говорят очевидцы, его зажало. Был и второй пострадавший водитель, с переломанными ребрами. Точное же количество раненых очевидцы не называют.Жуткая авария произошла накануне вечером, 10 января, в Покровке, на перекрестке улиц Линейная и Мужества. Судя по видео, которое было сделано на камеру уличного наблюдения, иномарка летит по дороге на высокой скорости, затем ее заносит, поворачивает – и вот уже автомобиль на полосе встречного движения и ударяется в другой.Были ли с водителями пассажиры, не уточняется. Если были, значит, пострадавших может быть больше. Известно, что на месте побывали пожарные, поскольку якобы была возможность возгорания автомобилей. Одной из причин аварии называют скользкое покрытие проезжей части.