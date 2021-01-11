В Красноярске на Ярыгинской набережной, в районе Коммунального моста, достроили пандус. Долгожданный. Ранее попасть на площадку с берега именно в этом месте можно было только по лестнице. А для маломобильных граждан, для мам с колясками это было практически невозможно. Теперь же этот вопрос решен раз и навсегда.В городской администрации рассказали, что проектировщикам пришлось изрядно потрудиться, чтобы совместить приятное с полезным. В результате получился удобный пологий спуск-подъем. И плюс смотровая площадка на поворотах.Добавим, что после реконструкции правобережная набережная стала еще одним местом притяжения для горожан. Эстетику и комфорт этого месса уже оценили по достоинству и взрослые, и дети. Здесь появились новые дорожки, локации, спортивные площадки. А пандусов теперь стало три – новый у Коммунального моста, в районе дома №6 на улице Гладкова и возле «Белых рос».