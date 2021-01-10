У метеостанции в Якутии заметили отбившихся от стада бизонов. Животные гуляли неподалеку от природного парка «Синяя» рядом с жилыми постройками и с заготовленным сеном. Сообщения об этом появились в социальной сети. На них незамедлительно отреагировали в дирекции биологических ресурсов.- Животных видели у метеостанции «Тонгулах», которая находится в пределах особо охраняемой природной территории «Природный парк «Синяя» (Горный район). В настоящее время на особо охраняемой территории проводятся работы по реакклиматизации лесного бизона, - рассказали в ГБУ РС(Я) «ДБР ООПТ и ПП».Метеостанция находится в удалении от населенных пунктов и сельхозугодий. Животные, которых удалось заметить - это два взрослых самца, отбившиеся от основного стада. Такое поведение парнокопытных считается нормальным. Тем не менее специалисты ГБУ РС(Я) «ДБР ООПТ и ПП» отправились на место обнаружения бизонов, для оценки ситуации и предупреждения нежелательных последствий.