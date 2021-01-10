В Хакасии объявили штормовое предупреждение. По прогнозам специалистов Хакасского ЦГМС - филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем 10 января и ночью 11 января в регионе местами в горах ожидается сильный юго-западный ветер, скорость которого может достигать 20-25 м/с (местами 30 м/с).Жителей региона убедительно просят учитывать это обстоятельство, быть предельно осторожными. По возможности оставайтесь дома, отложите поездки на личном авто.По данным Гидрометцентра России, на следующей неделе максимально низкой будет дневная температура воздуха в среду, 13 января. Столбик термометра опустится до -20 градусов. Повысится температура к выходным. В субботу, 16 января, ожидается минус 13 градусов.Напомним, в экстренных случаях необходимо звонить по телефону «112» или по номеру «101». Также в регионе работает телефон доверия: 8(3902) 299-999.