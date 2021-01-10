В Якутии стабилизируется ситуация на рынке труда. По последним данным, За последние два месяца 2020 года число безработных сократилось с 33,1 тысячи до 29,2 тысяч. Пик безработицы в Якутске был в июле-августе и составлял 7,7 процентов.- Чтобы стабилизировать ситуацию, в республике помогли системообразующим предприятиям, представителям малого и среднего бизнеса. В целом уровень безработицы в регионе уменьшился до 7,3 процентов , но остается выше докоронавирусного периода на 0,4 пункта, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.В пандемию промышленные предприятия республики сохранили занятость работников и набирают новые кадры из числа местного населения. На 2021 год власти запланировали снижение уровня безработицы в республике до 6,9 процентов от уровня 2019 года. Для этого организовали межведомственное взаимодействие в решение вопроса трудовой занятости граждан.