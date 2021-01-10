На будущей неделе 11-17 января 2021 года в Красноярске ожидается морозная и временами снежная погода. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, в краевой столице в понедельник днем минус 15 градусов и снег, а во вторник минус 26 градусов и солнечно. До конца пятницы, 15 января, дневные температуры будут в пределах -18 -22 градуса, ожидается снег. В субботу будет заметно тепло – минус 13 градусов.Отметим также, что максимально низкие ночные температуры на неделе будут в понедельник и вторник, 11 и 12 января, когда столбик термометра опустится до -31 градуса. В остальные дни ночью на улице будет выше минус 25 градусов.Жителей краевой столицы убедительно просят одеваться тепло и быть предельно осторожными во время нахождения на улице в зимний период.