В Красноярском крае скончался глава Тасеевского района Олег Никаноров. Соболезнования родным и близким выразил глава региона Александр Усс. Как сообщили в пресс- службе краевого правительства, о кончине Олега Анатольевича стало известно вчера, 9 января 2021 года. Он ушел из жизни после тяжелой болезни.Он был коренным сибиряком и настоящим патриотом. До того, как начал работать в органах муниципального управления, Олег Анатольевич работал в системе образования. За отличную работу его отметили званием «Учитель года». На посту главы районы он был 15 лет. Он уделял внимание развитию экономики, истории и культуре малой родины.В памяти коллег он останется профессионалом и чутким человеком. О нем в сердцах знавших его людей останется только светлая память.