Красноярский белый медведь Седов стал отцом двух малышей. Напомним, животное в 2004 году благодаря фонду Александра Хлопонина привезли из Ленинградского зоопарка в Сибирь. Местом жительства для него стал парк «Роев ручей». Это был первый белый медведь здесь. Посетители помнят, как он весело плюхался в свой бассейн.- В 2014 году питомца перевезли в Геленджикский Сафари-Парк по договору о временной передержке между зоопарками. Седов нашел там себе пару и наконец-то стал отцом. Этого события ждали шесть лет, - рассказали в парке «Роев ручей».Медвежата – мальчик и девочка, родились месяц назад. Медведица отказалась их выкармливать, поэту выхаживают новорожденных сотрудники Сафари-парка. Специалисты шутят, что у медвежат четыре «мамы» вместо одной.