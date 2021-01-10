В Красноярске простятся бывшим художественным руководителем и главным режиссером театра музкомедии Юрием Ивановичем Гвоздиковым. Он скончался 7 января на 80 году жизни. В театре он проработал 20 лет.Среди регалий Юрия Ивановича - член Совета по культуре и искусству при губернаторе Красноярского края, депутат Красноярского городского Совета депутатов, секретарь Союза театральных деятелей России от членов СТД РФ Сибирского федерального округа, председатель Красноярского отделения СТД РФ заслуженный деятель искусств России.Юрий Иванович руководил в музыкальном театре не только в Красноярске, но и в Иркутске, Иваново и Ростове-на-Дону. Его усилиями обновили репертуар и труппу. Зрители помнят его яркие спектакли «Женихи», «Тогда в Севилье», «Левша», «Полярная звезда», «Соколиная песня», «Пенелопа», «Бабий бунт», «Девичий переполох», «Молдаванка… Молдаванка!..». Гражданскую панихиду проведут 15 января, начало в 11:00 в «Зале прощаний» по адресу: улица Партизана Железняка, 1ж.