Сначала 2021 года жители Красноярска вызывали скорую помощь 9096 раз. Итог подвели по итогу первой недели наступившего года. Для сравнения, за этот же период января 2020 года число обращений составило 12770. Такое количество звонков от населения зафиксировали в диспетчерский отдел скорой помощи. Об этом сообщили в краевом министерстве здравоохранения.Вызовов скорой помощи в связи с обморожением и переохлаждением в этом году 24, а в прошлом – пять. Обращения по поводу травм 518 - в 2021 году и 767 — в 2020 года. На травму в общественное место скорую помощь вызывали 82 раза, а 2020 году — 136 раз.К слову, в 2021 году врачи также 28 раз выезжали на помощь пострадавшим в алкогольном опьянении, а в 2020 году – 138 раз.