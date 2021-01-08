5 января 2021 года при тушении пожара в доме по улице Ленина в деревне Калы Бейского района было обнаружено тело 51-летнего мужчины. Результат судебно-медицинской экспертизы – его смерть носит насильственный характер. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство).В ходе следствия выяснилось, что ночью хозяин дома выпивал в компании приятеля и его знакомого. Последний во время застолья обронил, что встречается с бывшей женой владельца жилья. Завязалась ссора, во время которой гость схватился за нож и несколько раз ударил им в грудь «бывшего» своей возлюбленной.- От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и РХ. - С целью сокрытия содеянного, злоумышленник поджег на кровати книжные листы и скрылся с места происшествия. Несмотря на сокрытие следов преступления, путем инсценировки пожара, следователям при взаимодействии с оперативными сотрудниками органов внутренних дел удалось раскрыть преступление и задержать лицо, причастное к его совершению.Во время допроса подозреваемый сознался в совершении преступления. По решению суда он арестован. Расследование уголовного дела продолжается.