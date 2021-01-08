В центре Красноярска территорию парковки перед гостиницей «Колос» передадут в аренду под строительство. Об этом сообщают Gornovosti.ru со ссылкой на администрацию города. Уже объявлен аукцион на земельный участок площадью 2,4 тысячи квадратных метров.Что будут строить? В Росреестре сообщили, что эта земля предназначена для строительства объектов оказания населению или организациям бытовых услуг. Но высота здания не должна превышать 25 метров, поскольку неподалеку находится водоохранная зона и объект культурного наследия. По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, на месте парковки скоро может появиться торговый или деловой центр.Добавим, что аукцион объявлен на 12 февраля.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕще один участок красноярской Николаевки пойдет под застройкуЕще одну часть красноярской Николаевки отдали под высотную застройку. Открытый аукцион на комплексное развитие территории в границах улиц Сопочной – Пушкина – Революции – Чкалова – проспекта Николаевского состоится 22 июня. Начальная цена договора - 10 490 000 рублей. Он рассчитан на 15 лет (подробнее).