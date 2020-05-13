Еще один участок красноярской Николаевки пойдет под застройку
Еще одну часть красноярской Николаевки отдали под высотную застройку. Об этом сообщили Gornovosti.ru со ссылкой на городскую администрацию.
Открытый аукцион на комплексное развитие территории в границах улиц Сопочной – Пушкина – Революции – Чкалова – проспекта Николаевского состоится 22 июня. Начальная цена договора - 10 490 000 рублей. Он рассчитан на 15 лет.
Инвестор, с которым заключат договор, в течение должен представить проект планировки. В числе прочего, там должна быть школа на 1280 мест и детский сад на 270 мест.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Все – под снос! В Николаевке сравняют с землей 200 домов
Решение о сносе Николаевки принято, подписано и опубликовано на официальном портале мэрии Красноярска. Документ за подписью замглавы города Олега Животова, появился в среду, 28 августа.
В планах администрации расселить 200 домов. Какие именно улицы подпадают под расселение? Сопочная, Революции, Чкалова и часть Николаевского проспекта. С землей сравняют частные дома на площади 147,7 тысячи квадратных метров. Примечательно, что точных сроков, когда именно уберут дома, не называется. Тем не менее, в течение семи ближайших дней чиновники должны официально уведомить собственников о сносе. Известно, что на месте снесенных домов будут построены высотки (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU