2020-05-13T09:43:47+03:00
Общество

Еще один участок красноярской Николаевки пойдет под застройку

Объявлен аукцион
Ася ЖУКОВА
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Еще один участок красноярской Николаевки пойдет под застройку.Еще один участок красноярской Николаевки пойдет под застройку.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Еще одну часть красноярской Николаевки отдали под высотную застройку. Об этом сообщили Gornovosti.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Открытый аукцион на комплексное развитие территории в границах улиц Сопочной – Пушкина – Революции – Чкалова – проспекта Николаевского состоится 22 июня. Начальная цена договора - 10 490 000 рублей. Он рассчитан на 15 лет.

Инвестор, с которым заключат договор, в течение должен представить проект планировки. В числе прочего, там должна быть школа на 1280 мест и детский сад на 270 мест.

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Все – под снос! В Николаевке сравняют с землей 200 домов

Решение о сносе Николаевки принято, подписано и опубликовано на официальном портале мэрии Красноярска. Документ за подписью замглавы города Олега Животова, появился в среду, 28 августа.

В планах администрации расселить 200 домов. Какие именно улицы подпадают под расселение? Сопочная, Революции, Чкалова и часть Николаевского проспекта. С землей сравняют частные дома на площади 147,7 тысячи квадратных метров. Примечательно, что точных сроков, когда именно уберут дома, не называется. Тем не менее, в течение семи ближайших дней чиновники должны официально уведомить собственников о сносе. Известно, что на месте снесенных домов будут построены высотки (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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