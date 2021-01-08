Страшное горе произошло 7 января в одной из многодетных семей в селе Очуры Алтайского района Хакасии. Погиб ребенок, еще двое в тяжелом состоянии в больнице.Их было четверо – братишек. В рождественскую ночь отец ушел на суточное дежурство. Мальчиков оставил дома одних. Так было и не раз. Ребята уже самостоятельные, старшие отлично управлялись с младшими. Весь день дети отзванивались папе: «Все хорошо». Вечером к ним пришли друзья, чтобы позвать играть, а там…- Друзья обнаружили троих ребят в бессознательном состоянии, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и РХ. - Прибывшие по вызову врачи констатировали смерть 13-летнего подростка, дети 10 и 7 лет доставлены в больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь. В ходе осмотра места происшествия установлено, что дом отапливался печью.Следователи предполагают, что нарушение правил эксплуатации печи могло стать причиной трагедии. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).- В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавили в следкоме. - Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти ребенка.«Комсомольская правда» - Красноярск приносит соболезнования родным и близким погибшего мальчика.