В Туве во время патрулирования 6 января сотрудники ГИБДД заметили на 890 километре автодороги Р-257 «Енисей» автомобиль «Toyota Caldina», который пытался безуспешно завести водитель. На улице было -40 градусов, мужчина едва двигался от холода, в салоне находилась его озябшая супруга. Полицейские остановились и предложили свою помощь.Выяснилось, что супруги направлялись из поселка Каа-Хем в село Чодураа Улуг-Хемского района. Из-за сильного мороза сломался генератор и разрядился аккумулятор. Попытки наладить машину не увенчались успехом.Час водитель пытался наладить машину самостоятельно, но безуспешно. К счастью, полицейские подоспели вовремя.- Инспектор УГИБДД МВД Сат Алексей и инспектор отдельной роты ДПС ГИБДД МВД ии Артаа Чингис усадили замерзших участников дорожного движения в автопатруль, сами в ходе проверки установили, что автомобиль был с техническими неисправностями, из-за чего завести его не удавалось, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МВД Тувы.Инспекторы позвонили в ЕДДС Улуг-Хемского района и связались с дорожной службой для эвакуации транспорта. Владельца иномарки и его супругу доставили в село Хайыракан, где живут их родственники.В ГИБДД напомнили, что сильные морозы имеют разрушительное воздействие на системы автотранспорта и лучше воздержаться от поездок на дальние расстояния. Если же попали в беду, то звоните в экстренные службы (в том числе в дежурную часть Госавтоинспекции Тувы по телефонам: 394-22) 5-66-11, 5-66-29, 102 с сотового телефона). Сотрудники постараются оказать всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы, эвакуатора или ближайший экипаж незамедлительно будет направлен для оказания помощи.