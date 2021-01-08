В Красноярске разыскивается 18-летний Александр Тюрин. Уву стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, 7 января в 18.00 часов он вышел из дома (ул. Мичурина, д. 14) и пропал. С собой у него был лишь телефон. Но на него он не отвечает.«Нуждается в медицинской помощи!», - бьют тревогу волонтеры группы «Поиск пропавших детей – Красноярск».Пользователи соцсетей предположили, что парень мог остаться у своих приятелей. Но знакомые с ситуацией люди ответили: «У него нет друзей совсем».Приметы Александра: рост 172 сантиметра, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые.Особые приметы: на бедре шрам от ожога.Был одет: темная куртка с капюшоном, темно-серые брюки, темно-коричневые ботинки, черная вязаная шапка, белые варежки, коричневый свитер.Всем, кому известно о местонахождении Александра Тюрина, просьба сообщить об этом по телефонам:8 (391) 262-11-77 - дежурная часть ОП N 4;8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).