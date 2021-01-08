Спасатели помогли двум посетительницам национального парка «Красноярские Столбы» в Рождество.Помощь потребовалась жительнице города Кемерово. Во время прогулки по национальному парку у нее случился приступ аритмии. Спасатели, дежурившие на выдвижном посту парка, доставили женщину до улицы Свердловской и передали родственникам.Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, еще одна туристка серьезно пострадала в районе 2-го столба. При осмотре выяснилось, что она получила вывих левого коленного сустава с разрывом связок. Работники Красноярского поисково-спасательного отряда оказали ей первую медицинскую помощь и донесли до Сведловской, где ее уже ждали врачи скорой медицинской помощи.Краевые спасатели обращаются к любителям активного отдыха с просьбой соблюдать меры безопасности. Ведь в зимний период гулять по «Красноярским Столбам» еще опаснее, чем летом - скалы покрываются ледовой коркой, а некоторые тропы заносит снегом.Специалисты советуют одеваться по погоде и всегда иметь с собой заряженный мобильный телефон.