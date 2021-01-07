Сотрудницу полиции в Хакасии наградили за спасение детской жизни. В июне 2019 года Марина Горчукова возвращалась с прогулки и стала свидетелем страшной аварии. На дороге разбилась иномарка, в которой находились пассажиры – мама с дочкой. Родительница погибла, а пятилетняя девочка была жива, но потеряла сознание.- От удара ребенок вылетел из машины и упал на городскую клумбу, ударившись головой о тротуарный бордюр. В какой-то момент она перестала дышать. Марина сделала ей искусственное дыхание, девочка снова начала дышать, но находилась без сознания, - рассказали в пресс-службе УМВД России по республике Хакасия.Несколько месяцев спустя муж погибшей женщины и отец спасенной девочки позвонил Марине Горчуковой. Он поблагодарил полицейского за помощь, а еще время спустя он вместе с девочкой приехал к ней в гости, чтобы вручить огромный букет цветов.