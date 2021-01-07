В Красноярском крае усилят профилактику пожаров. Это необходимая мера. По последним данным, в регионе увеличилось число бытовых пожаров. Так, с начала 2021 года в регионе ликвидировали 160 пожаров, в которых погибли 19 человек. Гибели детей не допущено.- В частности специалисты связывают увеличение сила пожаров с понижением среднесуточной температуры и человеческим фактором. Беспечные граждане не смогли контролировать ситуацию по безопасной эксплуатации печного отопления, курят в постели и нарушают другие правила пожарной безопасности, - сказал Игорь Лисин, начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.Ежедневно с населением проводят профилактическую работу. В ней задействовали более тысячи человек - сотрудников органов надзорной деятельности, добровольцев, должностных лиц органов местного самоуправления и социальной защиты, старост населенных пунктов.