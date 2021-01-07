На севере Красноярского края 8 января 2021 года ожидается сильный ветер. В основном во власти непогоды окажется юг Таймырского района. Местных жителей убедительно просят по возможности не покидать дома.- По прогнозам синоптиков, ожидается очень сильный юго-западный ветер, порывы 25-27 м/с, метель. Местное население уже предупредили об ухудшении погоды, - прокомментировали в пресс- службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.Отметим также, что порывы ветра могут спровоцировать обрывы электропроводов и нарушения работы на объектах жилищно -коммунальной сферы. Есть вероятность ухудшения обстановки на дорогах. Автолюбителям также настоятельно рекомендуют по возможности отложить поездки. Если поездка необходима, пожалуйста, будьте предельно осторожны. В экстренных случаях необходимо звонить по телефону оперативных служб «112».