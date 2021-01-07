С полтысячи человек обратились в травмпункт в Якутске с начала января 2021 года. При этом из них 360 пациентов травматологического пункта Республиканской больницы №2 - Центра экстренной медицинской помощи в городе Якутске обратились впервые, почти 140 - повторно.- В основном причина обращений – это бытовые травмы, повреждения связочного аппарата, переломы ребер, лучевой кости и лодыжек. Восемь человек обратились из-за укусов животных, - отметили в региональном минздраве.Местное население убедительно просят быть предельно внимательными при перемещениях на улице и в быту при обращении с электроприборами. Пожалуйста, не злоупотребляйте спиртным, ведите здоровый образ жизни. Помните, ваше здоровье – в ваших руках. Жителей Якутска и республики Якутия призывают проводить новогодние праздники с пользой для здоровья.