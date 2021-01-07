Красноярск сфотографировали из космоса и выложили в соцсеть. Автор снимка космонавт Роскосмоса Сергей Кудь- Сверчков. Он написал в своем аккаунте в Instagram, что в его объектив попал крупнейший культурный, образовательный, экономический и промышленный центр Восточной Сибири и Дальнего Востока.Сам Сергей признался, что ему краевой центр нравиться тем, что сочетает в себе крупные промышленные предприятия, академгородок, возможности для отдыха близ самого города. Напомнил он и о местной достопримечательности – Красноярских Столбах.Снимок столицы Красноярского края сразу заметили жители города, которые поблагодарили в комментариях космонавта за фото хоть и холодного, но все же любимого города. К слову, пользователи соцсети из других городов воспользовались случаем и попросили опубликовать снимки из космоса и других городов России.