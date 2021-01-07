В Вилюйском районе впервые за 60 лет получили муку из собственного зерна. Пшеницу вырастили на плодородной земле Чочунского наслега. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Республики Саха (Якутия).Отметим также, что в 2021 году Чочунский наслег отмечает 250-летие со дня образования. Достижение в виде производства муки из собственного зерна – это событие по истине республиканского масштаба.Для производства муки местные аграрии приобрели мукомольню, отремонтировали бывшую котельную и сделали цех. К слову, муку уже применили в кулинарии. Жители Чочу попробовали лепешки, оладьи и пирожки. По мнению местных жителей, свое натуральное и вкуснее, и полезное.Для производства сельхозорганизация приобрела мукомольню, отремонтировали котельные и обустроили цех. Для обучения персонала по работе с мукомольным оборудованием специально приглашали специалистов.