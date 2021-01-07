Мэр Красноярска Сергей Еремин проинспектировал дороги в городе с целью проверить качество их очистки от снега. По итогам рейда он опубликовал небольшой отчет в своем аккаунте в Instagram. Глава городской администрации отметил, что может в дистанционном режиме мониторить количество работающей техники, а качество работы ему все-таки необходимо видеть своими глазами.- Требую от дорожников делать особый упор на уборку от снега и наледи лестниц, тротуаров, пешеходных дорожек. Свой объезд по городу продолжаю, но уже точно дорожно- коммунальным службам поставлю задачу усилить уборку снега, - отметил градоначальник.Глава городской администрации Сергей Еремин также отметил, что недопустимо снижать качество уборки снега на дорогах, в парках и скверах, где в новогодние праздники гуляют горожане.