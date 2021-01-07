Скончался патриот Якутии, президент Торгово-промышленной палаты Республики Владимир Членов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Республики Саха (Якутия). Соболезнования родным и близким Владимира Михайловича выразил глава региона Айсен Николаев.- Всех тех, кто многие годы трудился с этим замечательным, умным и трудолюбивым человеком, внесшим огромный вклад в развитие Арктики. Он не раз отстаивал вопросы коренных малочисленных народов Севера, поддерживал северян. Светлая память о Владимире Михайловиче навсегда останется в наших сердцах, - написал в своем аккаунте в Instagram Айсен Николаев.Владимир Членов начал трудовой путь в качестве слесаря-инструментальщика в Северо-Восточном управлении морского флота. Потом был молодежным лидером Булунского района, заведовал отделом пропаганды и культурно-массовой работы Якутского областного комитета ВЛКСМ. Позже он занимал такие посты, как зампред правительства республики, министр материальных ресурсов, торговли и транспорта, возглавлял министерство транспорта, связи и информатизации Торгово-промышленную палату РС (Я).