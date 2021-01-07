В ресторанах и кафе Красноярска проверили соблюдение коронавирусных ограничений. Об этом рассказали в оперативном штабе Красноярска.Были проверены караоке-бар \\"Шаляпин\\", бар \\"New York\\", ресторан \\"Бургер Кинг\\", барбершоп \\"KROiKA\\", бар \\"Bred Pittь\\" и бар \\"JOE. Пеший\\". Рейды по заведениям проходят регулярно, но конкретно эти были выбраны из-за жалоб красноярцев в социальных сетях. Люди писали, что ночью там играет музыка.На момент проверки к 21.00 (а именно до этого времени заведения имеют право работать) 5 из 6 заведений были закрыты. Лишь в барбершопе \\"KROiKA\\" были посетители, которые уже ожидали такси.Напомним, по указу губернатора Красноярского края Александра Усса с 17 декабря 2020 года кафе и рестораны могут работать только до 21.00. Такие меры были приняты в связи с пандемией коронавируса. С 11 января 2021 заведения смогут продолжить работу до 23.00.