В Красноярском крае продолжается вакцинация от коронавируса. В региональном минздраве уточняют: это не массовая вакцинация – она начнется чуть позже, в первом квартале 2021 года. Сейчас делают повторную прививку от COVID-19, согласно графику, специалистам из групп риска. Изначально в приоритете были сотрудники медицинских учреждений. Они в декабре уже получили первую дозу вакцины, а сейчас приходят в Центр СПИД за заключительной дозой. Всего в крае 6242 дозы вакцины. Привито уже 1679 человек, ранее действовали ограничения по возрасту.- Сейчас сняты ограничения по возрасту. Сегодня мы прививаем от 18-ти и старше. Основной контингент расширен – медицинские работники, сотрудники социальных служб, педагоги, оперативные службы, - рассказал главный врач краевого Центра СПИД Сергей Скударнов. – В основном, мы руководствуемся инструкцией, которая приложена к вакцине. Каждый человек, прежде чем пройти вакцинацию, проходит обследование — собираются все данные и выявляются хронические паталогии. Только после этого он допускается к вакцинации.