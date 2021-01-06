В Красноярске проверяют кафе и рестораны на предмет соблюдения указа губернатора о мерах профилактики коронавируса. Один из таких рейдов состоялся в Центральном районе. Сотрудники полиции осмотрели шесть заведений в историческом центре: караоке-бар «Шаляпин», кафе-бар «New York», сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг», барбершоп «KROiKA» (парикмахерская и кафе в одном салоне), караоке-бар «Bred Pittь» и хип-хоп бар «JOE. Пеший». На некоторые из этих заведений в соцсетях жаловались сами красноярцы: они сообщали о том, что здесь громко играет музыка в ночное время, а значит, заведения продолжают работать в нарушение антиковидных требований.На период новогодних каникул заведения общепита могут работать только до 21 часа. Так вот, к этому времени пять из шести на самом деле закрыли двери и не принимали посетителей. И только у барбершопа «KROiKA» толпились несколько человек. Но и они, заметив полицию, быстро растворились в ночи. По словам главы Центрального района Вадима Войцеховского, рейдовые мероприятия продолжатся.