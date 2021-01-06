Попытка обмануть жителя Хакасии завершилась для новосибирского мошенника полным фиаско. Поначалу все шло хорошо: 24-летний ранее судимый гражданин поместил в интернете на специализированном сайте объявление о продаже литых дисков. Такой товар пользуется спросом у автомобилистов, плюс обещанная солидная скидка на него – и вот уже сети расставлены.Вскоре житель Абакана нашел это объявление и вступил в переписку с продавцом через мессенджер. Он тогда еще не знал, что имеет дело с мошенником, поэтому не сомневался в честности сделки. Перевел на указанный счет продавца 6400 рублей и стал ждать посылку.- Однако ни через неделю, ни через две комплект литых дисков ему так и не был доставлен, связь с продавцом оборвалась, а объявление и вовсе было удалено с сайта. Именно тогда абаканец понял, что его обманули, и обратился с заявлением в полицию, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.Несмотря на то, что раскрыть мошенничества, совершенные дистанционно, довольно сложно, новосибирца довольно быстро вычислили и задержали. Чтобы как-то уменьшить себе наказание, он полностью возместил ущерб потерпевшему. Но выйти сухим из воды ему все равно не удастся.