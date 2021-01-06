Администрация города предупреждает красноярцев об ограничении для движения транспорта участка улицы Елены Стасовой. Как сказано в сообщении, это связано со строительством водопроводных сетей. Работы ведет ООО «КСМУ».Для обеспечения безопасности будут введены следующие ограничения: в районе остановки общественного транспорта «Снежная» по четной стороне улицы Елены Стасовой на участке длиной 50 метров будет сужена проезжая часть. Сама остановка временно будет перенесена в другое место, неподалеку.Также проезжая часть будет сужена между домами на Стасовой, 38 и Стасовой, 38г. Все ограничения будут действовать с 7:00 часов утра 12 января до 20:00 вечера 22 января 2021 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПерекрытие улиц в Красноярске на Рождество-2021: где, на какой периодВ администрации Красноярска анонсировали, что в ночь с 6 на 7 января будут перекрыты несколько участков улиц, которые вплотную прилегают к православным храмам. Это связано с обеспечением безопасности для верующих, которые этим вечером захотят посетить храмы и принять участие в праздничных богослужениях (подробнее).