За неделю в Красноярском крае зарегистрировано 6 282 случая заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Это статистика с 28 декабря по 3 января, которую опубликовал краевой Роспотребнадзор. Показатель заболеваемости ОРВИ составил 23,1 случая на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 44,7 %. Аналогичная ситуация наблюдается в течение 9 недель. Что касается Красноярска, здесь ситуация не отличается от общей краевой.Специалисты уточняют, что в настоящее время заболеваемость вызвана вирусами не гриппозной этиологии: аденовирусами и другими респираторными вирусами. Превышение контрольного уровня заболеваемости среди возрастных групп не зарегистрировано. Тем не менее, впереди сезон гриппа, а один из самых надежных и действенных способов защититься от него, это вакцинация. Специалисты подчеркивают, что на фоне ситуации с коронавирусом прививка от гриппа не просто желательна, а обязательна для так называемых групп риска, в силу своей работы контактирующих с массой других людей.