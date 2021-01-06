Под Красноярском огонь уничтожил дачную усадьбу. Кому-то наступивший год принес большое огорчение и потерю имущества. К счастью, никто не погиб и не пострадал в пожаре. Произошло это в поселке Подгорном, входящем в административное подчинение ЗАТО Железногорск. Загорелись постройки сразу на трех участках СНТ «Удача».Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного диспетчера 5 января в 5:45 утра. На место выехали 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Когда прибыли, выяснилось, что вовсю полыхают три строения, была угроза распространения огня на рядом стоящие постройки. Для тушения требовались дополнительные силы.Несколько часов спасатели боролись с огнем. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. В результате полностью уничтожены садовый дом и две хозяйственные постройки. Еще одна хозпостройка и баня значительно повреждены. Что же стало причиной возгорания – предположительно, неисправность электропроводки.