Красноярская епархия объявила фотоконкурс #светлоерождество, он пройдет с 7 по 19 января в социальных сетях. Учредителями конкурса являются также управление общественных связей губернатора Красноярского края, агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края, Дом дружбы народов.- Творческое соревнование ставит своими целями раскрыть посредством фотоизображений многообразие образов праздника Рождества, содействовать популяризации духовно-нравственных ценностей и развитию творческих способностей фотолюбителей, - пояснили задачи конкурса организаторы.Конкурс пройдет в три этапа. С 7 по 19 января нужно опубликовать фотографию с хештэгом #светлоерождество в социальных сетях – «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram. Затем 20–21 января конкурсная комиссия рассмотрит их, подведет итоги и определит победителей. А 21–24 января состоится награждение победителей памятным подарками.Полностью с положением конкурса можно ознакомиться на сайте музейно-просветительского центра духовной культуры «Касьяновский дом».