Житель Красноярска отличился во Владивостоке, причем показал себя с худшей стороны. Устроил такой дебош, что пришлось вызывать линейную полицию, чтобы гражданина утихомирили. Об этом инциденте поведали в Управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.Командир воздушного судна, вылетающего рейсом Владивосток-Красноярск, принял решение отказать в пролете одному из пассажиров, который находился уже в рукаве и собирался взойти на борт в состоянии алкогольного опьянения. Главный пилот имеет на это право. Пассажир возмутился и стал сыпать бранью. Было понятно, что без сотрудников полиции не обойтись. Но когда те прибыли, пассажир повел себя и вовсе неадекватно: нанес себе умышленные повреждения – чтобы потом обвинить в своих синяках силовиков.34-летнему пассажиру оказали медицинскую помощь, затем доставили в дежурную часть. От алкотеста он отказался, но это его не спасло от административного протокола. Также ему грозит до 15 суток ареста. И проводится проверка по факту публичного оскорбления представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. А это – еще исправительные работы сроком до года.