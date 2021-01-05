Кому новогодние каникулы, а кому и напряженные рабочие смены. В больнице скорой медицинской помощи за четыре дня нового года зарегистрировали 869 обращений по неотложным и экстренным показаниям. При этом только четверть прибыли сюда самостоятельно, либо их привезли родственники. Остальные – на машинах «скорой». Около 400 человек после оказания им неотложной помощи, были госпитализированы.В пресс-службе больницы рассказали:- Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то число обратившихся по поводу травм примерно такое же – 212. В основном это бытовые травмы и травмы, полученные на улице. 17 человек были доставлены после ДТП. С обморожениями госпитализированы 5 человек госпитализировали, а всего таких пациентов (с учетом попавших до нового года) на лечении 11.По экстренным показаниям хирурги больницы провели 76 операций. Из них 15 операций было сделано пациентам с коронавирусом. На данный момент в БСМП на лечении находятся 885 человек, из них 455 – в инфекционном госпитале. Больница продолжает работать в круглосуточном режиме.