Житель Железногорска ограбил круглосуточный продуктовый магазин. В сводке управления Росгвардии, бойцы которой задержали подозреваемого, значится, что при нем обнаружили нож. Хотя очевидцы уверяют: на дело он шел с... ножкой от табурета.Можно предположить, что к 4 января у мужчины закончились запасы алкоголя и денег, а товарищей, которые выручили бы его, не нашлось. А очень хотелось. Поэтому в голову ему пришла безумная идея, как выпить бесплатно.Он заявился в магазин, выгнал оттуда продавца и посетителей, а сам заперся изнутри, говорят очевидцы.Продавец успела нажать тревожную кнопку, так что спустя несколько минут на место уже прибыл наряд вневедомственной охраны. Оценив ситуацию, бойцы решили вызвать подмогу и дождались второй наряд. Вместе окружили магазин, чтобы грабитель не смог уйти через главный или черный ход.Пока шла операция, 45-летний ранее неоднократно судимый гражданин успел напиться. Сопротивления при задержании не оказал. Его доставили в полицию, а там завели уголовное дело.