В Туве охранник автостоянки разбил вверенную ему иномарку. Произошло это 1 января, видимо, молодой человек посчитал, что в честь праздника может позволить себе лихо прокатиться по улицам Кызыла.В пресс-службе республиканской полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что в дежурную часть обратился 22-летний владелец «Тойоты Камри» и заявил, что на теплой охраняемой автостоянке повредили его дорогую машину. Признался, что перед этим дал ключи охраннику с условием: если кто-то захочет выехать со стоянки (видимо, места там было впритык), охранник смог бы поманеврировать, отогнать «Камри» в сторону и пропустить, а затем поставить на место.Но кто бы думал, что 21-летний охранник решит себя «побаловать» в праздничную ночь. К тому же имеющий уже три судимости. Полицейские доставили его в отделение, уголовное дело завели по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)». А это – до 5 лет лишения свободы. Плюс наверняка придется возмещать ущерб владельцу.