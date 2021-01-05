Стало известно, за какое особо тяжкое преступление в Красноярске разыскивается неизвестный мужчина из цветочного павильона \\"Крона\\". Напомним, накануне по просьбе краевого следкома волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» опубликовали в социальных сетях видео и фото незнакомца с просьбой опознать его и сообщить о нем любую информацию.В пресс-службе следкома рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что возбуждено уголовное дело по факту изнасилования продавца павильона, которое произошло ночью 4 января. А попавший на камере – и есть насильник. Криминалистам удалось выявить генетический профиль преступника, он оказался в федеральной базе.В итоге установлена и личность подозреваемого – это 33-летний житель Ирбейского района края. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Установлено и место его нахождения. Также сотрудники уголовного розыска проверяют подозреваемого на причастность к другим преступлениям.