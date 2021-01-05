В Красноярске по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивается мужчина. В паблике волонтеров «Поиск пропавших детей – Красноярск» появилось видео, сделанное на камеру наблюдения павильона «Крона», где засветился мужчина. Его лицо довольно четкое и можно рассмотреть, ведь вошел он в павильон без маски. Произошло это ночью 4 декабря на Мичурина, 14 г.Если кто-то узнал мужчину, просьба перезвонить в полицию по телефону 02. Или на круглосуточный номер волонтеров 8-950-99-66-066.За какое именно преступление разыскивается мужчина, не уточняется. Но в разряд особо тяжких относятся такие, за которые в Уголовном кодексе РФ предусмотрено наказание от 10 лет и выше. Таких статей в УК более 30. Это, в первую очередь, убийство. Также преступления против половой неприкосновенности, захват заложников, террористические акты и другие.